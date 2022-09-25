Андрей Соломатин: ЦСКА еще будет бороться за первое место – «Зенит» пока не чемпион

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин высказался о шансах московского клуба стать чемпионом России в сезоне-2022/23.

Отметим, что после десяти сыгранных туров подопечные Владимира Федотова занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.

– ЦСКА еще будет бороться за первое место. Да, проиграли «Торпедо» в последнем матче, но такие игры бывают. Нужно это пережить и идти дальше. Лично я считаю, что чемпионская гонка еще продолжается. «Зенит» пока не чемпион, – цитирует Соломатина «РБ-Спорт».

Добавим, что 1 октября армейцы сыграют в гостях против «Химок».