Соболев: Я пробил пенальти Киргизии в стиле Дзюбы? Это он исполняет в моем стиле!

Нападающий сборной России Александр Соболев оценил свой реализованный пенальти в матче против национальной команды Киргизии в товарищеском матче.

«Я ударил пенальти в стиле Дзюбы? Это Дзюба бьет в моем стиле. Я до последнего смотрел на вратаря, бил так много раз», - приводит слова футболиста «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между соперниками завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:1. В составе россиян отличились Александр Соболев (30-я минута, с пенальти) и Даниил Уткин (89-я). Киргизы ответили забитым мячом в исполнении Алимардона Шукурова (24-я).