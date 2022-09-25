Харгривз не верит, что Кейн перейдет в «Баварию»

Экс-игрок «Баварии» и сборной Англии Оуэн Харгривз считает, что нападающий Гарри Кейн не покинет «Тоттенхэм» ради мюнхенского клуба.

«Он принадлежит «Тоттенхэм», и мне трудно представить, что он перестанет играть в Лондоне в следующем году. Он самый известный и важный игрок клуба», - приводит слова бывшего футболиста зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб попросил 29-летнего форварда не продлевать контракт с- «шпорами» и дождаться предложения о трансфере.

Напомним, контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.