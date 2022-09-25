«Арсенал» обыграл дома «Волгу», «Балтика» победила «Енисей»

«Арсенал» нанес поражение «Волге» в домашнем матче 11-го тура первой лиги.
Встреча в Туле завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В составе команды Олега Конова отличились Гиа Григалав (22-я минута) и Евгений Луценко (44).
Отметим, что на 86-й минуте красную карточку получил игрок «Волги» Денис Кутин.
Тульская команда набрала 19 очков и занимает третье место в таблице. Ульяновский клуб (5) располагается на 18-й строчке.
В другом матче «Балтика» победила «Енисей» со счетом 3:2. Калининградский клуб идет вторым, имея в активе 22 очка. Красноярская команда (17) занимает 7-е место.
источник: «Советский спорт»