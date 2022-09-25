Слуцкий - о поражении от «Шинника»: Вязкая игра с большим количеством единоборств

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после поражения своей команды от «Шинника» в матче 11-го тура Первой лиги.
«Вязкая игра с большим количеством единоборств. Многое решала зона подбора. По такой игре очень сложно было создавать большое количество моментов», - приводит слова специалиста пресс-служба казанского клуба.
Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Вадима Евсеева. Автором единственного гола на 57-й минуте стал Игорь Соколов.
«Рубин» опустился на четвертое место в таблице, имея в активе 19 очков. «Шинник» (15) идет на 11-й строчке.
источник: ФК «Рубин»