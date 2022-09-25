Комличенко - о критике после матча с Киргизией: Она по делу, наверное

Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал, как относится к критике, которая обрушилась на национальную команду после товарищеского матча против Киргизии.

«Нормально отношусь, критика была и будет. И она по делу, наверное. Мы хотели сыграть результативно», - приводит слова футболиста «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между соперниками завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:1. В составе россиян отличились Александр Соболев (30-я минута, с пенальти) и Даниил Уткин (89-я). Киргизы ответили забитым мячом в исполнении Алимардона Шукурова (24-я).