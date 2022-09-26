«Острый футбол и хороший контроль мяча». Эриксен назвал причины победы сборной Дании над Францией

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен дал комментарий после победы над национальной командой Франции (2:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги наций.

«Позволили сопернику провести пару опасных атак, но совсем обойтись без этого в матчах против Франции практически невозможно. Мы показали острый футбол и хорошо контролировали мяч», - приводит слова хавбка пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в составе победителей отличились Каспер Дольберг (34-я минута) и Андреас Сков Ольсен (39-я).

Дания с 12 очками финишировала на первом месте турнирной таблицы группы А1 и пробилась в плей-офф турнира. Франция остановилась на третьей строчке, заработав пять очков.