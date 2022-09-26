Ван Дейк - о победе над Бельгией: Дело сделано. Сегодня было тяжело

Защитник сборной Нидерландой Вирджил ван Дейк дал комментарий после победы над национальной командой Бельгии (1:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги наций. Футболист в этой встрече отличился забитым мячом.

«Дело сделано. Сегодня было тяжело. Сохранить ворота на замке еще раз было очень важно. Но в итоге мы победили и очень рады этому», - приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

«Оранжевые» с 16 очками финишировали на первом месте турнирной таблицы группы А4 и пробились в плей-офф турнира. «Красные дьяволы» расположились на второй позиции, заработав 10 очков.