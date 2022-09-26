Дешам - после матча со сборной Дании: Мне не кажется, что мы терпим катастрофу

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий после поражения своей команды от Дании (0:2) в матче шестого тура группового этапа Лиги наций.

«Мне не кажется, что мы терпим катастрофу. У нас было много моментов, но мы их не реализовали, а также допускали ошибки, выходя из обороны», - приводит слова специалиста зарубежные СМИ.

Добавим, что в составе победителей отличились Каспер Дольберг (34-я минута) и Андреас Сков Ольсен (39-я).

Дания с 12 очками финишировала на первом месте турнирной таблицы группы А1 и пробилась в плей-офф турнира. Франция остановилась на третьей строчке, заработав пять очков.