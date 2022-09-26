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Мальдини высказался о будущем Леау в «Милане»

Его действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.
26 сентября 2022 11:17

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о переговорах с Рафаэлом Леау относительно нового контракта футболиста с итальянским клубом.

«Рафаэл Леау? Он благодарен «Милану» и понимает, что лучшее будущее ждет его здесь, в нашем клубе. Да, я считаю, что подписание нового контракта возможно», - приводит слова функционера итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 23-летний португалец готов остаться в стане «россонери», если будет получать 7,5 миллионов евро за сезон. Добавим, что в настоящий момент игрок зарабатывает 1,5 миллиона.

Напомним, Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. Всего за команду он отыграл 123 матча, забил 30 голов и отдал 27 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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