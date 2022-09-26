Месси счастлив вновь играть с Неймаром и предсказал Мбаппе большой будущее

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сказал несколько приятных слов о своих партнерах по атаке Неймаре и Килиане Мбаппе

«С Неймаром мы знаем друг друга наизусть, мы выиграли много титулов в «Барселоне», я хотел бы, чтобы это продолжалось и дальше, но жизнь снова свела нас в Париже, мы счастливы играть вместе. Килиан немного другой игрок, зверь, который очень силен при игре один в один, он буквально улетает в космос, очень быстр, забивает много голов, топовый игрок, который доказывает это годами, в следующие несколько лет он точно будет одним из лучших», - сказал Месси испанской прессе.

В текущем сезоне Неймар в 11 матчах забил аналогичное количество голов и отдал восемь результативных передач.

У Мбаппе 10 мячей в девяти играх за «ПСЖ» в новом сезоне.