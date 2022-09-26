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Беллингем по просьбе «Реала» не продлевает контракт с «Боруссией»

Сумма трансфера футболиста может составить 150 миллионов евро.
26 сентября 2022 13:19

«Реал» планирует приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема летом 2023 года. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По информации источников, мадридский клуб попросил хавбека не продлевать контракт с немецкой командой, действующий до лета 2025 года, и заверил, что рано или поздно сделает предложение о его трансфере.

Напомним, что Беллингем выступает за дортмундцев с июля прошлого года. Всего в составе «шмелей» он провел 100 матчей, забил 13 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

За сборную Англии полузащитник отыграл 15 встреч.

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