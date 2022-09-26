Ребров отреагировал на назначение Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о своем будущем после назначения британца Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.

«Повлияет ли это на мое будущее? Следите за новостями на официальном сайте команды», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Добавим, что 52-летний Эшуорт работал в 2005 году в «Ростове». Должность спортивного директора «Спартака» была вакантной с добровольного ухода Луки Каттани, который покинул свой пост в июле.

В свою очередь, Ребров с 2011 по 2021 год выступал за «Спартак», а после окончания игровой карьеры вошел в тренерский штаб красно-белых.