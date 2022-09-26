Игры РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Ижевске

Российская премьер-лига (РПЛ) выразила соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в результате трагедии в Ижевске.

Напомним, что сегодня, на школу в Ижевске было совершено вооруженное нападение, в результате которого 13 человек погибли и более 20 пострадали.

Все матчи 11-го тура чемпионата России (1-3 октября), а также игры с участием клубов РПЛ в ФОНБЕТ Кубке России в 3-м туре группового этапа (28 и 29 сентября) начнутся с минуты молчания. Команды и судьи выйдут на свои матчи с траурными повязками.