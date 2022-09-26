«Мы должны вообще забыть о Старом Свете». Мостовой раскритиковал «Спартак» за спортивного директора

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой скептически отнесся к назначению британца Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.

«Можно было бы сказать, что Эшуорт окажется полезен связями с европейским рынком, но о какой Европе сейчас может идти речь?.. Нас отстранили минимум до 2024 года. Мы должны вообще забыть о Старом Свете. Конечно, в сто раз лучше было бы поставить россиянина, который разбирается во внутренних делах. Но вместо этого зовут Камоцци и Каттани. В «Спартаке» кто-то сидит и тасует людей туда-сюда, крутит-вертит ими», - приводит слова Мостового RT.

Добавим, что 52-летний Эшуорт работал в 2005 году в «Ростове». Должность спортивного директора «Спартака» была вакантной с добровольного ухода Луки Каттани, который покинул свой пост в июле.