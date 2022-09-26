Кейн намерен продлить контракт с «Тоттенхэмом» – ранее игрока хотели подписать «Бавария» и «Челси»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн не хочет покидать лондонский клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что 29-летний футболист счастлив выступать под руководством главного тренера «шпор» Антонио Конте и готов вести переговоры с руководством команды о продлении контракта. По информации источника, игрок откажется от предложений «Баварии» и «Челси» по его трансферу.

Напомним, что Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Всего в составе клуба он отыграл 395 матчей, забил 254 гола и отдал 60 результативных передач. Его нынешний контракт истекает летом 2024-го.

Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается в 90 миллионов евро.