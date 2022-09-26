Бывший тренер сборной Хорватии и «Локомотива» Билич возглавил «Уотфорд»

«Уотфорд» объявил о назначении хорватского тренера Славена Билича на пост главного тренера.

На данной должности Билич сменил Роба Эдвардса, который был уволен за неудовлетворительные результаты.

Команда идет 11-й в чемпионшипе.

«Мы должны двигаться вперед, и в лице Славена Билича мы заручились услугами опытного тренера, у которого есть недавний опыт выхода в английскую премьер-лигу», - приводит пресс-служба клуба слова владельца «Уотфорда» Джино Поццо.

Билич выводил в АПЛ «Вест Бромвич», последнем местом его работы был китайский «Бэйцзин Гоань». В России новый тренер «Уотфорда», подписавший контракт на 18 месяцев, известен, прежде всего, по работе в сборной Хорватии и «Локомотиве».