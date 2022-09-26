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«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Атлетико» за трансфер голкипера сборной Аргентины Мартинеса

Вратарь пользуется большим спросом среди топовых европейских команд.
26 сентября 2022 16:43
автор: Владислав Корегин

Топ-клуб АПЛ заинтересован в приобретении вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса.

По информации британских СМИ, 30-летнего аргентинца хочет подписать «Манчестер Юнайтед», рассматривающий кандидатуру игрока в качестве будущей замены основному голкиперу Давиду Де Хеа.

Ранее сообщалось, что еще одним претендентом на футболиста является «Атлетико».

Напомним, что Мартинес выступает за «Астон Виллу» с сентября 2020 года. Всего за бирмингемцев он отыграл 83 матча, пропустил 106 голов и 27 раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

В составе сборной Аргентины голкипер провел 17 встреч. Вместе с национальной командой он стал победителем Кубка Америки.

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