«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Атлетико» за трансфер голкипера сборной Аргентины Мартинеса

Топ-клуб АПЛ заинтересован в приобретении вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса.

По информации британских СМИ, 30-летнего аргентинца хочет подписать «Манчестер Юнайтед», рассматривающий кандидатуру игрока в качестве будущей замены основному голкиперу Давиду Де Хеа.

Ранее сообщалось, что еще одним претендентом на футболиста является «Атлетико».

Напомним, что Мартинес выступает за «Астон Виллу» с сентября 2020 года. Всего за бирмингемцев он отыграл 83 матча, пропустил 106 голов и 27 раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

В составе сборной Аргентины голкипер провел 17 встреч. Вместе с национальной командой он стал победителем Кубка Америки.