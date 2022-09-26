В Казахстане не советуют анализировать результаты Эшуорта по работе в «Астане»

Казахстанский журналист Михаил Козачков заявил, что о работе нового спортивного директора «Спартака» Пол Эшуорта нельзя судить по его сотрудничеству с «Астаной».

«И те клубы, кто не финансируется государством, тоже убыточные. Вряд ли господин Эшуорт мог чего-то достичь в Казахстане. Здесь нет футбольной экономики и бизнеса. Здесь есть только расходы. А сидеть на расходах – для этого не нужно специальных знаний», - сказал Козачков в интервью Eurostavka.

Эшуорт был исполнительным директором «Астаны» в 2019 и начале 2020 года. Также он исполнял обязанности главного тренера клуба в последние месяцы работы в Казахстане. «Астана» с Эшуортом в клубе выиграла золотые медали национального первенства, однако после его увольнения в отношении нового спортивного директора «Спартака» завели уголовное дело из-за «злоупотреблений полномочиями».