Евгений Ловчев: Почему в «Спартаке» Эшуорт, а не Аленичев? Должен быть футбольный человек

Обсуждаем эти новости с легендой красно-белых Евгением Ловчевым.

- Когда Эшуорта назначили спортивным директором в «Спартаке», мой сын Женька мне позвонил: «Пап, что они творят? Это же проходимец!». На него же в Казахстане было заведено уголовное дело. А Женька отлично знает, о чем говорит, он много лет играл в Казахстане.

Спортивным директором должен быть человек из футбола, и более того, это должен быть спартаковец плоть от плоти. Почему не назначают Аленичева или Мостового? Уж, они точно лучше этого Эшуорта разбираются в футболе.