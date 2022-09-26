«Человек получает такую зарплату и забивает любителям». Селюк не верит в возрождение Кокорина

Футбольный агент Дмитрий Селюк не считает, что дубль нападающего «Арса» Александра Кокорина в товарищеском матче против АЕЗ Закакиу (7:1) свидетельствует о возраждении российского футболиста.

- Про те два гола в товарищеском матче с таким соперником просто смешно говорить. А тут уже некоторые пишут на основании этого про возрождение. Люди, видимо, не очень в футболе разбираются. Человек получает такую зарплату и забивает любителям в товарищеском матче, а тут такие восторги, - сказал Селюк в интервью «Советскому спорту».

Напомним, что Кокорин выступает за «Арис», находясь в аренде. Права на 31-летнего футболиста принадлежат «Фиорентине». В официальных матчах за кипрскую команду Кокорин забил один гол.