Сын Евгения Ловчева был конкурентом Эшуорта на должность спортивного директора «Астаны»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказал свое мнение о новом спортивном директоре «Спартака» Поле Эушворте, основываясь на рассказах сына Евгения.

«Мне позвонил сын Женя. Он долго играл в Казахстане, потом там работал. Признавался лучшим футболистом страны. Ему как-то позвонили из «Астаны», сказали, что хотят ему предложить должность спортивного директора. Женька туда прилетел, и оказалось, что его конкурентом на эту должность является этот самый Эшуорт.

И когда Эшуорта назначили спортивным директором в «Спартаке», Женька мне позвонил: «Пап, что они творят? Это же проходимец!». На него же в Казахстане было заведено уголовное дело», - сказал Евгений Ловчев-старший в интервью «Советскому спорту».

Эшуорт был директором «Астаны» в 2019 и начале 2020 года. Также он исполнял обязанности главного тренера клуба в последние месяцы работы в Казахстане. «Астана» с Эшуортом в клубе выиграла золотые медали национального первенства, однако после его увольнения в отношении нового спортивного директора «Спартака» завели уголовное дело из-за «злоупотреблений полномочиями».