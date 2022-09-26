Форвард «Челси» Пулишич может стать игроком «Ювентуса»

Руководство «Ювентуса» рассматривает возможность подписания флангового нападающего «Челси» Кристиана Пулишича в ближайшее трансферное окно.

Согласно данным итальянских СМИ, представители туринского клуба уже начали переговоры с агентом 24-летнего американца по поводу потенциального перехода игрока. Отмечается, что сам футболист готов к уходу из стана «аристократов».

Напомним, что Пулишич выступает за «Челси» с января 2019 года. За это время он принял участие в 123 матчах лондонцев во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Текущая трансферная стоимость нападающего оценивается в 42 миллиона евро.