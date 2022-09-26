Главный тренер сборной России Карпин заявил, что доволен информацией, полученной в матче с Киргизией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что специально не выставлял много футболистов из одной команды в товарищеском матче против Киргизии (2:1).

«Можно было поставить пятерых игроков «Ростова, и рисунок был бы более похож на то, что хотелось бы видеть. Поставили новичков, но в составе были и Фомин, и Глебов, и Караваев, и Осипенко — они все знают и понимают. Информации получили более чем достаточно, и информацией очень доволен», - сказал Карпин в интервью «РБ-Спорт».

Добавим, что в ноябре у сборной России запланированы товарищеские матчи против национальных команд Ирана, а также Боснии и Герцеговины.