«Про Маслова и Рассказова не будем». Ловчев возмутился подготовкой футболистов академией «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал академию клуба.

«Почему наша академия столько лет не дает качественных футболистов в главную команду? Про Маслова и Рассказова не будем. Когда-то тренер Королев выпустил ребят 1976 года рождения, в этой команде были Титов, Ширко, Гунько», - сказал Ловчев «Советскому спорту».

Добавим, что новый председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын допустил возрождение дублирующего состава красно-белых «Спартак-2», который перед началом сезона расформировал бывший хозяин клуба Леонид Федун.