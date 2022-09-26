Карпин подтвердил, что сборная России будет готовиться к ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о ближайших целях национальной команды.

В частности, отечественный специалист заявил, что Россия будет вести подготовительную работу к возможному участию на ЧМ-2026.

– Готовимся ли мы к чемпионату мира-2026? Готовиться к Евро-2024 смысла, наверное, нет, хотя все в жизни бывает. Готовиться к ЧМ-2026 – мы это и делаем. Является ли выбранный состав перспективой на 2026 год? За год могут появиться 5-8 новых футболистов, – сказал Карпин в интервью «РБ-Спорт».

Отметим, что странами-хозяевами финальной части чемпионата мира-2026 станут три страны, а именно Мексика, США и Канада. При этом в турнире примут участие 42 команды.