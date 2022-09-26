Стали известны стартовые составы сборных Англии и Германии на матч Лиги наций

Сборные Англии и Германии опубликовали свои стартовые составы на матч группового этапа Лиги наций.

Отметим, что очная встреча национальных команд состоится в понедельник, 26 сентября, в Лондоне. Начало – в 21:45 мск. Главным арбитром игры был назначен Данни Маккели из Нидерландов.

Англия: Поуп, Стоунз, Дайер, Магуайр, Джеймс, Шоу, Райс, Беллингем, Кейн, Стерлинг, Фоден.

Германия: тер Штеген, Раум, Зюле, Шлоттербек, Керер, Хофманн, Гюндоган, Киммих, Хаверц, Мусиала, Сане.

Добавим, что перед заключительным туром англичане занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице квартета 3 Лиги A. В свою очередь Германия идет на третьей строчке (6 очков).