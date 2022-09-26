«Крылья Советов» и «Локомотив» попали в топ-20 самых молодых команд мира

Пресс-служба Международного центра спортивных исследований (CIES) опубликовала двадцатку команд мира с самыми молодыми составами.

Отмечается, что топ-20 попали два клуба из РПЛ, а именно «Крылья Советов» и «Локомотив». Самарцы расположились на 12-й строчке – средний возраст игроков волжан составил 23,72 года. Железнодорожники стал 18-ми (23,88 года).

Согласно данным источника, самым молодым коллективом стал датский «Норшелланд» (22,31 года).

Напомним, что в нынешнем сезоне «Крылья» занимают 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. «Локомотив» находится одним местом ниже с девятью очками.