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Игроки сборной Аргентины из АПЛ могут получить отдых перед чемпионатом мира

Мировое первенство стартует 20 ноября, а последние матчи в английской лиге завершатся 13 ноября.
26 сентября 2022 22:50
автор: Владислав Корегин

Футбольная ассоциация Аргентины намерена попросить клубы АПЛ предоставить игрокам национальной команды отдых перед началом ЧМ-2022. Об этом сообщают британские СМИ.

Отметим, что в частности речь идет защитниках «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», а именно Лисандро Мартинесе и Кристиане Ромеро соответственно.

По информации источника, данная просьба может затронуть и футболистов из других лиг.

Напомним, последние матчи чемпионата Англии перед началом мирового первенства в Катаре состоятся 13 ноября. Спустя восемь дней аргентинцы сыграют против Саудовской Аравии.

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