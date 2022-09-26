Игроки сборной Аргентины из АПЛ могут получить отдых перед чемпионатом мира

Футбольная ассоциация Аргентины намерена попросить клубы АПЛ предоставить игрокам национальной команды отдых перед началом ЧМ-2022. Об этом сообщают британские СМИ.

Отметим, что в частности речь идет защитниках «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», а именно Лисандро Мартинесе и Кристиане Ромеро соответственно.

По информации источника, данная просьба может затронуть и футболистов из других лиг.

Напомним, последние матчи чемпионата Англии перед началом мирового первенства в Катаре состоятся 13 ноября. Спустя восемь дней аргентинцы сыграют против Саудовской Аравии.