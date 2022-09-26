«Реал» претендует на подписание Нкунку

Форвард «Лейпцига» и сборной Франции Кристофер Нкунку может стать игроком «Реала» летом 2023 года.

Согласно данным испанских СМИ, мадридский клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего француза в качестве усиления своей атакующей линии по окончании текущего сезона. При этом «сливочные» сделают покупку футболиста своей приоритетной задачей после того, как им не удалось подписать Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Напомним, что Нкунку присоединился к «Лейпцигу» в июле 2019 года. Всего за «быков» он отыграл 147 матчей, забил 53 гола и сделал 48 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.