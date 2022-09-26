Сборная Италии вышла в плей-офф Лиги наций, обыграв Венгрию в Будапеште

Футболисты сборной Италии одержали гостевую победу над Венгрией (2:0) в матче заключительного шестого тура группового раунда Лиги наций.

Отметим, что подопечные Роберто Манчини забили по одному голу в каждом из тайме. В первой 45-минутке автором результативного удара стал нападающий Джакомо Распадори (27-я минута), а во второй половине встречи защитник Федерико Димарко удвоил преимущество «скуадры адзурры», забив на 52-й минуте.

Таким образом, Италия набрал 11 очков и завершила групповую стадию на первом месте в своем квартете. Тем самым, команда вышла в плей-офф турнира. Венгрия стала второй (10 очков).

Лига Наций

Группа 3. Лига A

Венгрия – Италия – 0:2 (0:1)

Голы: Распадори, 27. Димарко, 52