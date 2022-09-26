Сборная Англии в концовке встречи упустила победу над Германией

Сборная Англии на своем поле поделила очки с Германией (3:2) в матче шестого тура группового этапа Лиги наций.

Отметим, что по ходу встречи подопечные Гарета Саутгейта уступали со счетом 0:2. В составе немецкой команды голы забили Илкай Гюндоган (52-я минута) и Кай Хаверц (67). Однако в ответ англичане отличились тремя забитыми мячами в исполнении Люка Шоу (72), Мейсона Маунта (75) и Гарри Кейна (83). В концовке игры немцам удалось сравнять счет усилиями Хаверца (87).

По итогам групповой стадии Англия набрала три очка и вылетела из Лиги A, заняв четвертое место в своем квартете. Германия стала третьей (7 очков).