Роналду рассмотрит вариант с уходом из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по-прежнему намерен покинуть стан «красных дьяволов».

По информации британских СМИ, летняя заявка 37-летнего португальца на трансфер все еще не отозвана. Отмечается, что футболист вернется к теме ухода из команды в январе 2023 года.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021-го. В текущем сезоне он лишь трижды выходил в стартовом составе «манкунианцев». При этом он забил один гол в восьми сыгранных матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.