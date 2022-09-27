Роберто Манчини: Очень важно, что Италии удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча группового раунда Лиги наций, в котором его команда на выезде обыграла Венгрию (2:0).

Отметим, что «скуадра адзурра» вышла в плей-офф турнира, заняв первое место в квартете 3 Лиги A.

– Мы великолепно играли в течение 70 минут, но последние 20 минут мне не слишком понравились. Мы счастливы. Очень важно, что нам удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций, – цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.

Добавим, что ранее в «Финал четырех» вышли сборные Хорватии и Нидерландов. Четвертый участник финальной стадии турнира будет определен во вторник, 27 сентября, в матче между Испанией и Португалией.