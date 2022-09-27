СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Роберто Манчини: Очень важно, что Италии удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций

В своей группе итальянцы опередили Венгрию, Германию и Англию.
27 сентября 2022 09:15
автор: Владислав Корегин

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча группового раунда Лиги наций, в котором его команда на выезде обыграла Венгрию (2:0).

Отметим, что «скуадра адзурра» вышла в плей-офф турнира, заняв первое место в квартете 3 Лиги A.

– Мы великолепно играли в течение 70 минут, но последние 20 минут мне не слишком понравились. Мы счастливы. Очень важно, что нам удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций, – цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.

Добавим, что ранее в «Финал четырех» вышли сборные Хорватии и Нидерландов. Четвертый участник финальной стадии турнира будет определен во вторник, 27 сентября, в матче между Испанией и Португалией.

Это интересно:
«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Бенфики» Фернандеса
Клуб АПЛ хочет усилить свою среднюю линию ближайшей зимой.
27.09.2022 09:30
Футбол
автор: Владислав Корегин
Роберто Манчини: Очень важно, что Италии удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций
В своей группе итальянцы опередили Венгрию, Германию и Англию.
27.09.2022 09:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Роналду рассмотрит вариант с уходом из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно
Португальский игрок вернулся в команду АПЛ летом 2021 года.
27.09.2022 08:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Сборная Грузии на выезде победила Гибралтар, Кварацхелия отличился забитым мячом
Хвича забил свой пятый гол на турнире.
26.09.2022 23:51
Футбол
автор: Владислав Корегин
Сборная Англии в концовке встречи упустила победу над Германией
По ходу игры англичане проигрывали своему сопернику в два мяча.
26.09.2022 23:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
Сборная Италии вышла в плей-офф Лиги наций, обыграв Венгрию в Будапеште
Итальянцы набрали 11 очков в шести матчах.
26.09.2022 23:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Реал» претендует на подписание Нкунку
Мадридская команда предпримет попытку приобрести футболиста перед началом сезона-2023/24.
26.09.2022 23:05
Футбол
автор: Владислав Корегин
Игроки сборной Аргентины из АПЛ могут получить отдых перед чемпионатом мира
Мировое первенство стартует 20 ноября, а последние матчи в английской лиге завершатся 13 ноября.
26.09.2022 22:50
Футбол
автор: Владислав Корегин
Араухо согласился провести операцию на бедре – он может не сыграть за сборную Уругвая на ЧМ-2022
Мировое первенство стартует 20 ноября.
26.09.2022 22:34
Футбол
автор: Владислав Корегин
Италия — в «Финале четырех», Англия и Германия — с шестью голами за тайм! Яркая развязка в главной группе Лиги наций
В группе 3 сильнейшего дивизиона Лиги наций венгры не смогли удержать лидерство, проиграв в заключительном туре Италии (0:2), а англичане благодаря суперкамбэку с Германией (3:3), возможно, спасли Гарета Саутгейта от отставки.
«Не боюсь, что игроки получат повестки. Это жизнь». Сергей Федоров — после победы ЦСКА в дерби
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы над «Спартаком» (3:2 ОТ) в матче КХЛ посетовал на то, что его команда не реализовала все моменты.
Частичная мобилизация «по Федорову». Как ЦСКА победил «Спартак» благодаря камбэку лидеров
Два очка Антона Слепышева и гол Константина Окулова принесли ЦСКА победу в овертайме главного столичного дерби со «Спартаком» (3:2) в матче чемпионата КХЛ.
Хватит рыдать о Пекине, она еще всё выиграет! Что не так с новой программой Валиевой
Выходные прошли, наступила новая неделя, а в стране и за ее пределами продолжают обсуждать воскресную произвольную программу Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России.
Лучший способ не опозориться на Евро — не участвовать в нем. Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
Кузьмич вместо Арнольдовича! Как «Лукойл» назначил «Спартаку» нового руководителя
Не прошло и года, как владелец футбольного клуба «Спартак» нефтяная компания «Лукойл» определилась с новым боссом красно-белых.
Что надо знать туристу-болельщику о ЧМ-2022 в Катаре: валюта, кухня, достопримечательности
Как долететь до Катара, где жить, какую местную еду пробовать и что посмотреть в стране помимо футбола. «Плеймейкер» составил гид для болельщиков, которые собираются в ноябре на Ближний Восток.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 26.09.2022: на кону 5 350 000 рублей!
26 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Модрич и Ловрен спасли чемпионов мира от позора. Как Франция едва не вылетела из высшего дивизиона Лиги наций
В Лиге наций завершились групповые турниры в двух квартетах: в «Финал четырех» вышли Хорватия и Нидерланды, в дивизион В вылетели Уэльс и Австрия.
Алиев — чемпион «Мегаспорта»! Как завершились контрольные прокаты сборной России
В Москве сильнейшие фигуристы страны показали публике новые произвольные программы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика