«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Бенфики» Фернандеса

Центральный полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес может стать игроком «Ливерпуля».

Согласно информации португальских СМИ, английская команда планирует приобрести 21-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам футболист не хочет менять клубную прописку посреди сезона.

Напомним, Фернандес пополнил состав «Бенфики» в июле этого года. Всего за «орлов» он провел 13 матчей, забив три гола. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

В трудовом соглашении хавбека с португальским клубом прописан пункт о выкупе за 120 миллионов евро.