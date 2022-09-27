Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Каррик – об Эриксене: Это футболист высочайшего уровня

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Майкл Каррик поделился мнением об игре полузащитника клуба Кристиана Эриксена.

Отметим, что 30-летний датчанин пополнил состав «манкунианцев» прошедшим летом на правах свободного агента, подписав с командой контракт на три года.

– Эриксен – очень умный игрок. Без разницы, на какой позиции он выходит, Кристиан способен адаптироваться везде. Это футболист высочайшего уровня, – цитирует Каррика пресс-служба «красных дьяволов».

Добавим, что в текущем сезоне Эриксен принял участие в восьми матчах «МЮ» во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.