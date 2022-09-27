«ПСЖ» предложит «Интеру» 30 миллионов евро за трансфер Шкриньяра в январе 2023 года

Руководство «ПСЖ» все еще намерен приобрести защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Об этом утверждают итальянские СМИ.

Согласно данным источника, парижский клуб хочет воспользоваться ситуацией и подписать 27-летнего словака по сниженной цене ближайшей зимой, поскольку действующий контракт футболиста с «нерадзурри» рассчитан до конца сезона-2022/23. Парижане готовы предложить 30 миллионов евро.

Отмечается, что в данный момент миланская команда пока не может договориться с игроком о продлении трудового соглашения.

Напомним, что Шкриньяр пополнил состав «Интера» в июле 2017 года. С тех пор он принял участие в 224 матчах клуба, забил 11 голов и отдал четыре результативных передачи.