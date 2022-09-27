«Реал» близок к продлению контракта с Кроосом

Центральный полузащитник «Реала» Тони Кроос продолжит выступать за мадридский клуб в следующем сезоне.

По информации испанских СМИ, руководство «сливочных» практически договорилось о подписании нового контракта с 32-летним немцем. Отмечается, что новое соглашение с футболистом будет рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, что Кроос защитит цвета «Реала» с июля 2014 года. Всего в составе команды он отыграл 373 матча, забил 25 голов и отдал 85 результативных передач. Его действующий контракт истекает в конце текущего сезона.

Вместе с клубом хавбек стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также трехкратным чемпионом Испании.