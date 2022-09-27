Кейн прокомментировал ничейный результат в матче сборных Англии и Германии в Лиге наций

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался по поводу матча группового раунда Лиги наций с Германией (3:3).

Отметим, что по ходу встречи англичане уступали своему сопернику со счетом 0:2. Однако затем им удалось забить три гола подряд, одним из авторов которых стал Кейн. В концовке игры подопечные Гарета Саутгейта упустили победу.

– Сегодня мы продемонстрировали менталитет команды и желание биться. Мы не победили, но можем гордиться тем, что мы сделали, и это хорошее подспорье для будущего выступления на чемпионате мира, – приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

Добавим, что сборная Англии покинула Лигу A, заняв последнее, четвертое место в квартете с Италией, Венгрией и Германией.