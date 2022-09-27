«Барселона» рассматривает возможность продажи Дембеле

Фланговый нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может уйти из каталонского клуба в ближайшее время.

Как сообщают зарубежные СМИ, руководство сине-гранатовых планируют продать 25-летнего француза в зимнее или летнее трансферные окна. Недавно футболист продлил контракт с командой до конца сезона-2023/24.

Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года – на его счету 158 проведенных матчей, в которых он забил 34 гола и отдал 38 результативных передач.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета дортмундской «Боруссии» и «Ренна».