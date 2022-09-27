Тренер сборной Аргентины заявил, что при нем Месси всегда будет играть за национальную команду

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал об особых взаимоотношениях с капитаном национальной команды Лионелем Месси.

По словам наставника, 35-летний футболист всегда будет выходить на поле, пока он тренирует сборную.

– При мне Месси всегда будет на поле. Если ничего плохого не случится, Лионель будет играть. У него особый случай. Здесь даже не может быть споров. Лионель счастлив, хорошо играет и находится в команде, которая, как мне кажется, научилась понимать его, – цитируют Скалони аргентинские СМИ.

Добавим, что в текущем сезоне Месси принял участие в 11 матчах парижан, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

В составе сборной Аргентины форвард провел 163 встречи (88 голов).