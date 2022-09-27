Наставник сборной Испании Энрике отметил высокий уровень игроков Португалии перед матчем Лиги наций

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча шестого тура группового раунда Лиги наций с Португалией.

Отметим, что очная встреча команд состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45 мск. Главным арбитром игры был назначен итальянец Даниэле Орсато.

– У сборной Португалии игроки лучше, чем у Испании. Их футболисты выходят в стартовых составах клубов АПЛ, Ла Лиги и других чемпионатов. У Португалии большой выбор игроков, поэтому играть с ними будет очень интересно. Надеюсь, обе команды успешно выступят на чемпионате мира, – цитируют Энрике зарубежные СМИ.

Добавим, что в данный момент Португалия занимает первое место в квартете 2 Лиги A, набрав десять очков. Испания располагается на второй строчке (8 очков).

В случае победы над португальцами в предстоящей встрече Испания выйдет в плей-офф Лиги наций.