Соболев и Мостовой претендуют на звание лучшего игрока РПЛ по итогам сентября

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, кто из футболистов попал в список претендентов на звание лучшего игрока лиги в сентябре.

Отметим, что в голосовании примут участие полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, отличившийся двумя забитыми мячами и одной результативной передачей в трех матчах, и нападающий «Спартака» Александр Соболев, на счету которого три гола в трех встречах.

Также на приз претендуют хавбек Лукас Вера («Оренбург»), а также форварды Дмитрий Полоз («Ростов») и Никита Бурмистров («Сочи»).