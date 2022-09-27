Неймар надеется, что сможет обойти Пеле по забитым мячам в составе сборной Бразилии

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар заявил, что в ближайшее время намерен превзойти Пеле по забитым мячам за национальную команду.

Отметим, что в данный момент 30-летний футболист отличился 74 голами в 120 проведенных встречах. На счету легендарного Пеле 77 голов в 92 играх.

– С божьей помощью… Я надеюсь, что обойду его. Я поговорю об этом с моими партнерами по команде и попрошу их помочь мне с голами, чтобы я, наконец, смог добиться поставленной цели, – цитируют Неймара французские СМИ.

Добавим, что дебют Неймара в сборной Бразилии состоялся 10 августа 2010 года в товарищеском матче с США (2:0). Игрок провел на поле 72 минуты и забил один гол.