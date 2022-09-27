Игроки сборной России вернулись в расположение «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что в расположение команды вернулись игроки сборной России, принявшие участие в сентябрьском сборе, а также товарищеском матче с Киргизией (2:1).

Отмечается, что речь идет о таких футболистах, как Георгий Джикия, Даниил Хлусевич и Александр Соболев. Игрок обороны красно-белых Даниил Денисов, сыгравший за молодежную сборную России, также вернулся в клуб.

По информации источника, словенец Миха Мевля и представитель Ямайки Шамар Николсон остались в своих национальных командах.

Напомним, что 29 сентября «Спартак» дома встретится с «Зенитом» в матче группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.