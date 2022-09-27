Катар потратил на организацию чемпионата мира в 20 раз больше России

Названа сумма, которую потратил Катар на организацию чемпионата мира по футболу.

Английская пресса оценивает траты хозяина грядущего чемпионата мира в 200 миллиардов фунтов, что практически в 20 раз превышает бюджет прошлого первенства.

Россия, по данным все тех же английских журналистов, вложила в домашний чемпионат мира 11,6 млрд фунтов.

Ранее самым дорогим был чемпионат мира 2014 года, который обошелся Бразилии в 15 млрд фунтов.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.