Защитник «Барселоны» Бельерин получил травму на тренировке

«Барселона» объявила, что у правого защитника команды Эктора Бельерина появились проблемы с камбаловидной мышцей левой ноги во время тренировки.

О характере травмы станет понятно подробнее, когда Бельерин пройдет медицинское обследование.

Ранее «Барселона» потеряла из-за травм других футболистов на позицию правого защитника Рональда Араухо и Жюля Кунде.

Ранее выступавший за «Арсенал» Бельерин перешел в «Барселоны» 1 сентября на правах свободного агента и принял участие в двух матчах за «сине-гранатовых», не отличившись результативными действиями.

1 октября «Барселоне» предстоит гостевой матч чемпионата Испании с «Мальоркой» а, 4-го числа каталонцев ждет выездная игра в Лиге чемпионов против «Интера».