СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Защитник «Барселоны» Бельерин получил травму на тренировке

Каталонцы остались без правых защитников.
27 сентября 2022 17:50
автор: Максим Скороходов

«Барселона» объявила, что у правого защитника команды Эктора Бельерина появились проблемы с камбаловидной мышцей левой ноги во время тренировки.

О характере травмы станет понятно подробнее, когда Бельерин пройдет медицинское обследование.

Ранее «Барселона» потеряла из-за травм других футболистов на позицию правого защитника Рональда Араухо и Жюля Кунде.

Ранее выступавший за «Арсенал» Бельерин перешел в «Барселоны» 1 сентября на правах свободного агента и принял участие в двух матчах за «сине-гранатовых», не отличившись результативными действиями.

1 октября «Барселоне» предстоит гостевой матч чемпионата Испании с «Мальоркой» а, 4-го числа каталонцев ждет выездная игра в Лиге чемпионов против «Интера».

источник: ФК «Барселона»
Это интересно:
Месси поссорился с Пике и не хочет возвращаться в «Барселону», если защитник будет в команде
Легенда каталонцев выступает за «ПСЖ».
27.09.2022 18:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
Защитник «Барселоны» Бельерин получил травму на тренировке
Каталонцы остались без правых защитников.
27.09.2022 17:50
Футбол
автор: Максим Скороходов
Катар потратил на организацию чемпионата мира в 20 раз больше России
Главный футбольный турнир начнется в ноябре.
27.09.2022 17:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
Не все сотрудники сборной России вернулись в страну из Киргизии
24 сентября национальные команды провели товарищеский матч в Бишкеке.
27.09.2022 16:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
Игроки сборной России вернулись в расположение «Спартака»
29 сентября красно-белые сыграют в ФОНБЕТ Кубке России против «Зенита».
27.09.2022 15:03
Футбол
автор: Владислав Корегин
Почеттино может заменить Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии
Аргентинец может возглавить национальную команду после ЧМ-2022.
27.09.2022 14:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
Неймар надеется, что сможет обойти Пеле по забитым мячам в составе сборной Бразилии
До рекорда своего легендарного соотечественника нападающему осталось три гола.
27.09.2022 14:13
Футбол
автор: Владислав Корегин
Соболев и Мостовой претендуют на звание лучшего игрока РПЛ по итогам сентября
Всего в список были включены пять футболистов.
27.09.2022 13:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
Наставник сборной Испании Энрике отметил высокий уровень игроков Португалии перед матчем Лиги наций
Игра между национальными командами состоится 27 сентября в 21:45 мск.
27.09.2022 12:52
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тренер сборной Аргентины заявил, что при нем Месси всегда будет играть за национальную команду
По мнению специалиста, в данный момент звездный футболист счастлив в сборной.
27.09.2022 12:36
Футбол
автор: Владислав Корегин
Италия — в «Финале четырех», Англия и Германия — с шестью голами за тайм! Яркая развязка в главной группе Лиги наций
В группе 3 сильнейшего дивизиона Лиги наций венгры не смогли удержать лидерство, проиграв в заключительном туре Италии (0:2), а англичане благодаря суперкамбэку с Германией (3:3), возможно, спасли Гарета Саутгейта от отставки.
«Не боюсь, что игроки получат повестки. Это жизнь». Сергей Федоров — после победы ЦСКА в дерби
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы над «Спартаком» (3:2 ОТ) в матче КХЛ посетовал на то, что его команда не реализовала все моменты.
Частичная мобилизация «по Федорову». Как ЦСКА победил «Спартак» благодаря камбэку лидеров
Два очка Антона Слепышева и гол Константина Окулова принесли ЦСКА победу в овертайме главного столичного дерби со «Спартаком» (3:2) в матче чемпионата КХЛ.
Хватит рыдать о Пекине, она еще всё выиграет! Что не так с новой программой Валиевой
Выходные прошли, наступила новая неделя, а в стране и за ее пределами продолжают обсуждать воскресную произвольную программу Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России.
Лучший способ не опозориться на Евро — не участвовать в нем. Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
Кузьмич вместо Арнольдовича! Как «Лукойл» назначил «Спартаку» нового руководителя
Не прошло и года, как владелец футбольного клуба «Спартак» нефтяная компания «Лукойл» определилась с новым боссом красно-белых.
Что надо знать туристу-болельщику о ЧМ-2022 в Катаре: валюта, кухня, достопримечательности
Как долететь до Катара, где жить, какую местную еду пробовать и что посмотреть в стране помимо футбола. «Плеймейкер» составил гид для болельщиков, которые собираются в ноябре на Ближний Восток.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 26.09.2022: на кону 5 350 000 рублей!
26 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Модрич и Ловрен спасли чемпионов мира от позора. Как Франция едва не вылетела из высшего дивизиона Лиги наций
В Лиге наций завершились групповые турниры в двух квартетах: в «Финал четырех» вышли Хорватия и Нидерланды, в дивизион В вылетели Уэльс и Австрия.
Алиев — чемпион «Мегаспорта»! Как завершились контрольные прокаты сборной России
В Москве сильнейшие фигуристы страны показали публике новые произвольные программы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика