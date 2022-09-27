Месси поссорился с Пике и не хочет возвращаться в «Барселону», если защитник будет в команде

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не вернется в «Барселону», если в команде будет защитник Жерар Пике, утверждает журналист Марк Марба.

По его данным, футболисты перестали общаться во время последнего сезона пребывания Месси в команде.

При этом Марба уверен, что Месси не намерен оставаться в «ПСЖ» после истечения контракта, который заканчивается летом следующего года.

Добавим, что в текущем сезоне 35-летний аргентинец забил шесть голов и отдал восемь результативных передач в 11 матчах за «ПСЖ».