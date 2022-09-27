Де Хеа может в следующем сезоне стать игроком «Ювентуса»

«Ювентус» может подписать вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, если не уговорит своего основного голкипера Войцеха Щенсны продлить контракт, сообщает английская пресса

Соглашение поляка с «Ювентусом» истекает только в 2024 году, тогда как Де Хеа может стать свободным агентом следующим летом.

«МЮ» не торопится с продлением Де Хеа, так как интересуется основным голкипером сборной Англии и «Эвертона» Джорданом Пикфардом.

Добавим, что в текущем сезоне 31-летний испанский вратарь пропустил девять мячей и три раза сыграл «на ноль» в восьми играх за «красных дьяволов».