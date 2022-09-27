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Президент «Лацио» был избран в сенат Италии

На выборах неожиданную победу одержала партия «Братья Италии»
27 сентября 2022 18:57
автор: Максим Скороходов

Президент «Лацио» Клаудио Лотито был избран в сенат Италии от региона Молизе.

На проходящих в Италии выборах побеждает партия «Братья Италии», которая объединилась в том числе с партией Сильвио Берлускони «Вперед Италия», куда входит Лотито.

«Непростое обязательство, не отвлечет меня от «Лацио» Я буду приходить на матчи, когда это возможно, независимо он того, где проходит игра дома или в гостях, в любом случае мое возможное отсутствие не должно сказываться на результатах нашей замечательной команды», - сказал президент «Лацио» итальянским журналистам.

Добавим, что после семи туров команда Лотито занимает четвертое место в серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на 3 очка.

источник: «Советский спорт»
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