Президент «Лацио» был избран в сенат Италии

Президент «Лацио» Клаудио Лотито был избран в сенат Италии от региона Молизе.

На проходящих в Италии выборах побеждает партия «Братья Италии», которая объединилась в том числе с партией Сильвио Берлускони «Вперед Италия», куда входит Лотито.

«Непростое обязательство, не отвлечет меня от «Лацио» Я буду приходить на матчи, когда это возможно, независимо он того, где проходит игра дома или в гостях, в любом случае мое возможное отсутствие не должно сказываться на результатах нашей замечательной команды», - сказал президент «Лацио» итальянским журналистам.

Добавим, что после семи туров команда Лотито занимает четвертое место в серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на 3 очка.